Пт, 17.08.2018
"По этой теме невозможно добиться консенсуса и невозможно проехать по русским катком" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: при столкновении двух машин пострадали три человека

Фото: при столкновении двух машин пострадали три человека

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня днем в Пыльвамаа произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Сегодня в 15.20 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыльвамаа на 14-м км дороги Пыльва-Реола произошло ДТП.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Hilux выехал со второстепенной дороги перед двигающимся по главной дороге Škoda.

В результате столкновения Toyota вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В ДТП пострадали три человека, все они доставлено в больницу. Как сообщает Tartu Postimees, один человек получил серьезные травмы.

Водители были трезвыми, у них есть водительские права и все использовали ремни безопасности.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ