Фото: при столкновении двух машин пострадали три человека
17 августа 2018, 16:48
Сегодня днем в Пыльвамаа произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.
Сегодня в 15.20 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыльвамаа на 14-м км дороги Пыльва-Реола произошло ДТП.
По предварительным данным, автомобиль Toyota Hilux выехал со второстепенной дороги перед двигающимся по главной дороге Škoda.
В результате столкновения Toyota вылетела с дороги и врезалась в дерево.
В ДТП пострадали три человека, все они доставлено в больницу. Как сообщает Tartu Postimees, один человек получил серьезные травмы.
Водители были трезвыми, у них есть водительские права и все использовали ремни безопасности.
Все обстоятельства ДТП выясняются.