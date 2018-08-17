Фото: при столкновении двух машин пострадали три человека

Сегодня в 15.20 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыльвамаа на 14-м км дороги Пыльва-Реола произошло ДТП.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Hilux выехал со второстепенной дороги перед двигающимся по главной дороге Škoda.

В результате столкновения Toyota вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В ДТП пострадали три человека, все они доставлено в больницу. Как сообщает Tartu Postimees, один человек получил серьезные травмы.

Водители были трезвыми, у них есть водительские права и все использовали ремни безопасности.