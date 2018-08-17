Оценена вероятность повторения дефолта в России

Бывший руководитель Банка России Сергей Дубинин, который возглавлял регулятор во время дефолта в 1998 году, оценил шансы повторения экономического кризиса, пишет lenta.ru.
«У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде. Весь российский государственный долг, включая внешний, ниже 20 процентов ВВП. И он сбалансирован по валютам», — пояснил Дубинин в интервью ТАСС.
Экономист поддержал нынешнего руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину в том, что она перешла на плавающий курс российской валюты. По его словам, этот инструмент хорош тем, что все долги выплачиваются не по фиксированному курсу, а по актуальному.
Дубинин убежден, что у российской экономики высокий потенциал, однако ей следует побороть проблему низкой производительности труда. Без этого экс-глава ЦБ ожидает десятилетия сложного развития. Решить проблему, по его мнению, возможно с помощью проведения непопулярных структурных реформ.
17 августа 1998 года российские власти объявили технический дефолт по облигациям на сумму 72,7 миллиарда долларов. Фактически страна признала себя банкротом, который не может расплатиться по долгам. Ключевая причина — обвал мировых цен на нефть до уровня 9 долларов за баррель.