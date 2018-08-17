Оценена вероятность повторения дефолта в России

«У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде. Весь российский государственный долг, включая внешний, ниже 20 процентов ВВП. И он сбалансирован по валютам», — пояснил Дубинин в интервью ТАСС.

Экономист поддержал нынешнего руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину в том, что она перешла на плавающий курс российской валюты. По его словам, этот инструмент хорош тем, что все долги выплачиваются не по фиксированному курсу, а по актуальному.

Дубинин убежден, что у российской экономики высокий потенциал, однако ей следует побороть проблему низкой производительности труда. Без этого экс-глава ЦБ ожидает десятилетия сложного развития. Решить проблему, по его мнению, возможно с помощью проведения непопулярных структурных реформ.