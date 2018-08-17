Эстер Туйксоо вернулась в ряды центристов
17 августа 2018, 17:13
Покинувшая Центристскую партию бывшая депутат Рийгикогу и министр сельского хозяйства Эстер Туйксоо, которая была признана виновной во взяточничестве, снова вступила в ряды ЦП.
«Я все время была председателем и заместителем председателя женского собрания Центристской партии. В какой-то степени я всегда была связана с центристами», - объяснила Туйксоо свое решение порталу Postimees. По словам Туйксоо, она намерена быть простым членом партии и не планирует баллотироваться в парламент или иным способом проявлять политическую активность.
В июне 2014 года Эстер Туйксоо была вынуждена покинуть парламент и партию, поскольку была признана виновной во взяточничестве в деле о разделе земель.