Эстер Туйксоо вернулась в ряды центристов

«Я все время была председателем и заместителем председателя женского собрания Центристской партии. В какой-то степени я всегда была связана с центристами», - объяснила Туйксоо свое решение порталу Postimees. По словам Туйксоо, она намерена быть простым членом партии и не планирует баллотироваться в парламент или иным способом проявлять политическую активность.