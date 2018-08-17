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Германия начнет возвращать беженцев в Грецию

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Беженцы. Иллюстративное фото.

ФОТО: RODI SAID/REUTERS

Берлин и Афины достигли соглашения, которое позволит Германии возвращать просителей убежища в Грецию. Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Германии, сообщает русский TVNET со ссылкой на DPA.

Соглашение между двумя странами касается искателей убежища, за которых Греция несет ответственность в соответствии с правилами Европейского Союза, а именно тех, кто высадился на греческом побережье, прежде чем попасть в Германию, и попросил там убежища.

Договор был согласован, но формально еще не подписан. Германия также ведет переговоры о подобном соглашении с итальянским правительством.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала нежизнеспособным действующее в Евросоюзе Дублинское соглашение, которое предполагает, что за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд.

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