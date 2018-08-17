Вода в море у пляжа Раэкюла в Пярну крайне загрязнена

Об этом мэрии Пярну сообщили в пятницу эксперты Центра исследований окружающей среды Эстонии по результатам двух проб воды у городского пляжа. Если пробы воды у пляжа Вана-Пярну оказались хорошими, то в море у пляжа Раэкюла не рекомендуется купаться. В обеих пробах было проанализировано количество кишечной палочки и энтерококков.

Количество кишечной палочки в одном миллилитре воды у пляжа Раэкюла было в четыре раза больше допустимого. Их присутствие, в свою очередь, повышает вероятность того, что в воде могут быть возбудители опасных для человека заболеваний.

Новые пробы воды у побережья в Раэкюла будут взяты в начале следующей недели. Тогда специалистам станет ясно, было ли загрязнение воды здесь случайным или от купания в этом месте следует воздержаться более долгое время.