Девять самолетов совершили экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Как рассказали в управлении гражданской авиации Чили, к ним поступило 11 угроз, девять из которых были связаны с существующими рейсами, а две другие — нет, пишет lenta.ru . По словам руководителя управления Виктора Вильялобоса Коллао, после посадки ни в одном лайнере не было обнаружено взрывчатых устройств. «Мы всегда находим один или два бесхозных чемодана, это нормально. Но этот случай абсолютно исключительный», — заявил Вильялобос Коллао.

В мае неудачная шутка про бомбу заставила людей выпрыгнуть из самолета, в результате чего десять человек получили травмы. Инцидент произошел в аэропорту Индонезии на борту лайнера тайского лоукостера Lion Air перед тем, как самолет начал взлетать. Один турист разозлился на бортпроводников и начал говорить, что в салоне спрятана бомба. Услышав фразу про бомбу, другой пассажир вышиб дверь аварийного выхода и спрыгнул вниз на крыло. Остальные люди тоже в панике начали прыгать на двигатель лайнера, а затем скатываться вниз на землю и убегать.