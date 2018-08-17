Пт, 17.08.2018
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  • Девять самолетов совершили экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Девять самолетов совершили экстренную посадку из-за угрозы взрыва

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Passengers wait for check-in for their flights at the departures area of Latam airlines inside the international airport in Santiago, Chile August 16, 2018. REUTERS/Rodrigo Garrido

ФОТО: RODRIGO GARRIDO / REUTERS

В офисы чилийской авиакомпании LATAM поступило несколько звонков с террористическими угрозами, в связи с чем сразу девяти авиалайнерам, которые находились в воздушном пространстве Чили, Аргентины и Перу, пришлось совершить экстренную посадку. Об этом сообщает Reuters. 

Как рассказали в управлении гражданской авиации Чили, к ним поступило 11 угроз, девять из которых были связаны с существующими рейсами, а две другие — нет, пишет lenta.ru. По словам руководителя управления Виктора Вильялобоса Коллао, после посадки ни в одном лайнере не было обнаружено взрывчатых устройств. «Мы всегда находим один или два бесхозных чемодана, это нормально. Но этот случай абсолютно исключительный», — заявил Вильялобос Коллао.

Власти пока не обнаружили никаких свидетельств того, что пассажирам грозит опасность, и продолжают устанавливать источник, откуда могли поступить угрозы.

В мае неудачная шутка про бомбу заставила людей выпрыгнуть из самолета, в результате чего десять человек получили травмы. Инцидент произошел в аэропорту Индонезии на борту лайнера тайского лоукостера Lion Air перед тем, как самолет начал взлетать. Один турист разозлился на бортпроводников и начал говорить, что в салоне спрятана бомба. Услышав фразу про бомбу, другой пассажир вышиб дверь аварийного выхода и спрыгнул вниз на крыло. Остальные люди тоже в панике начали прыгать на двигатель лайнера, а затем скатываться вниз на землю и убегать.

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