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Новые iPhone X и iPhone X Plus будут иметь поддержку Apple Pencil

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iPhone.

ФОТО: Phil Noble (Reuters)

Компания Apple может добавить поддержку стилуса Apple Pencil обновленному iPhone X и 6,5-дюймовому iPhone X Plus. Об этом сообщило тайваньское китайскоязычное издание Economic Daily News со ссылкой на источники в индустрии.

По словам источников, стилус Apple сможет работать только со старшими OLED-моделями iPhone 2018 года, а на более доступный iPhone с LC-экраном его поддержка не распространится, сообщает ferra.ru.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Отмечается, что на презентации самого первого iPhone в 2007 году Стив Джобс (Steve Jobs) острил на тему, что «стилусы никому не нужны» в смартфонах, настаивая на удобстве управления пальцами. И правда, удобство стилусов при использовании смартфонов (тогда еще коммуникаторов) оставляло желать лучшего.

В 2015 году при запуске Apple Pencil компания подчеркивала, что стилус — это продвинутый инструмент рисования. На данный момент Apple Pencil стоит 100 долларов в США и 6 990 рублей в онлайн-магазине Apple в России. Официально аксессуар поддерживается только у планшетов серии iPad Pro и последним iPad 2018 года выпуска.

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