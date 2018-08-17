Новые iPhone X и iPhone X Plus будут иметь поддержку Apple Pencil

По словам источников, стилус Apple сможет работать только со старшими OLED-моделями iPhone 2018 года, а на более доступный iPhone с LC-экраном его поддержка не распространится, сообщает ferra.ru.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Отмечается, что на презентации самого первого iPhone в 2007 году Стив Джобс (Steve Jobs) острил на тему, что «стилусы никому не нужны» в смартфонах, настаивая на удобстве управления пальцами. И правда, удобство стилусов при использовании смартфонов (тогда еще коммуникаторов) оставляло желать лучшего.