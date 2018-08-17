Партии требуют объяснений: почему Ардо Оясалу получает от Свободной партии 5000 евро в месяц?

По словам генсека Партии реформ Керта Валдару, председатель КНФП Ардо Оясалу должен объяснить получение денег от Свободной партии.

«Действия КНФП и ее председателя должны не только выглядеть, но и быть – кристально чистыми. Очевидно, что сейчас имидж комиссии пострадал. Поэтому общественность ждет от Оясалу подробных объяснений по поводу бэкграунда полученных от Свободной партии денег», – отметил Валдару.

«При этом, по мнению Партии реформ, до сих пор Оясалу работал добросовестно, он требовательно задавал всем партиям вопросы, что и является его работой», – сказал генсек реформистов.

Валдару считает, что во избежание подобных ситуаций следует установить более четкие правила о выплатах членам КНФП из других источников. Он отметил, что было бы честно, если бы в КНФП входили люди, которые не получают зарплату или прочие доходы на должностях, связанных с партиями.

По словам представителя Центристской партии в Комиссии по надзору за финансированием партий (КНФП) и одновременно вице-мэра ТаллиннаТыниса Мёльдера, в связи с явным конфликтом интересов Ардо Оясалу не может оставаться на посту председателя комиссии. По его словам, также необходимо расследовать, за какие услуги Оясалу получает от Свободной партии немалые суммы.

Мёльдер счел достойным сожаления то, что Свободная партия по сути купила себе место члена комиссии. «Определенно, комиссия, состоящая из членов партии, контролирующих своих же конкурентов, не может быть совершенно беспристрастной. Сегодня мы видим, что можно сделать так, чтобы комиссия работала в твою пользу и в твоих политических целях», – отметил Мёльдер, по мнению которого, надзор за финансированием партий должен входить в компетенцию, например, госконтроля.

Он добавил, что как руководитель финансируемого Свободной партией НКО Korruptsiooniradar и председатель КНФП Оясалу неоднократно демонстрировал совпадение этих ролей, когда писал угодные политической риторике Свободной партии статьи-мнения или по установке этой же партии раздавал титулы, которые с учетом занимаемой им должности имели большой вес. «КНФП следовало бы расследовать финансирование Korruptsiooniradar, а также то, оказывалось ли – и каким образом – влияние на работу председателя комиссии. Но и без расследования ясно, что это непрозрачные действия, противоречащие добросовестной практике», – подчеркнул Мёльдер.

По словам Мёльдера, хотя Оясалу может отправить в отставку партия, которую он представляет в комиссии, в данной ситуации Оясалу должен сам сделать этот шаг. «Надеюсь, что Ардо Оясалу осознает, что он ни в коем случае не может оставаться на посту председателя комиссии, и что другие партии тоже покажут, что предпочитают независимый надзор», – сказал Мёльдер.

«Если главный борец с коррупцией в стране Оясалу сам не понимает, что возникшие у общественности в его отношении подозрения должны его побудить покинуть пост главы КНФП, то соцдемам должно хватить ума, чтобы отозвать своего представителя из комиссии. Ведь это неизбежно отбросить тень не только на Свободную партию, но и соцдемов», - сказал мэр Таллинна Таави Аас.

По словам Ааса, если заглянуть на домашнюю страничку НКО, то можно заметить, что она обновляется не очень-то активно. «Например, там есть пара видео, где жителей столицы опрашивают в связи с обвинениями в коррупции, предъявленными Эдгару Сависаару», - сказал он.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Калви Кыва сказал ERR, что партия может сменить представителя в Комиссии по надзору за финансированием партий. «Я не исключаю, что мы предложим нового представителя. Обсудим этот вопрос в ближайшее время. Ардо Оясалу больше не является соцдемом, поэтому у нас есть право предложить кандидатуру своего однопартийца», - сообщил он.