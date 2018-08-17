В связи с ремонтом теплотрассы в центре Таллинна будет ограничено движение

В связи с работами ограничено движение на участке улицы Лайкмаа между перекрестком с улицей Гонсиори и перекрестком с бульваром Рявала, а также на участке улицы Гонсиори между перекрестками с улицами Лайкмаа и Кивисилла. В этом районе водителей просят следовать указаниям временных дорожных знаков.

В связи с ремонтными работами с часа Ночи в субботу до часа ночи в воскресенье будет нарушена подача горячей воды в домах по адресу бульвар Эстония, 1, Гонсиори, 2a и 2b, Каубамая, 4 и 6, а тажке бульвар Рявала, 6, 8 и 10.

Фирма Utilitas проинформировала об отключении горячей воды управляющих зданиями. Связанная с отключением информация доступна на сайте Utilitas и по таллиннскому городскому инфономеру 1345.