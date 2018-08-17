На следующей неделе донорские палатки будут работать в Рапла

За это лето донорские палатки уже посетило более 1600 человек. Директор по развитию донорства центра крови Региональной больницы и инициатор проекта донорских палаток Юло Ломп выразил удовлетворение тем, что почти 760 литров донорской крови, собранные в палатках, позволили оказать помощь многим пациентам.

«В донорских палатках всегда приятная атмосфера, разыгрываются замечательные призы, а доноров и детей развлекает пеликан Дона. Всех здоровых и готовых оказать помощь людей из Рапламаа будут очень рады видеть в Рапла», - сказал он.