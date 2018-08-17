На следующей неделе донорские палатки будут работать в Рапла

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы приглашает сдать кровь в палатках у Раплаского культурного центра, которые будут открыты с 12 до 18 часов 21 и 22 августа.
За это лето донорские палатки уже посетило более 1600 человек. Директор по развитию донорства центра крови Региональной больницы и инициатор проекта донорских палаток Юло Ломп выразил удовлетворение тем, что почти 760 литров донорской крови, собранные в палатках, позволили оказать помощь многим пациентам.
«В донорских палатках всегда приятная атмосфера, разыгрываются замечательные призы, а доноров и детей развлекает пеликан Дона. Всех здоровых и готовых оказать помощь людей из Рапламаа будут очень рады видеть в Рапла», - сказал он.
Он отметил, что в связи с поступающими из больниц заказами в последнее время особенно высок спрос на резус-отрицательную кровь всех групп, но из-за напряженных летних месяцев в пополнении нуждаются запасы и всех остальных групп крови и наряду с постоянными донорами центр будет рад и всем впервые сдающим кровь.