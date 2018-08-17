Пт, 17.08.2018
"По этой теме невозможно добиться консенсуса и невозможно проехать по русским катком" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

На следующей неделе донорские палатки будут работать в Рапла

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Doonoripäev Paides

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы приглашает сдать кровь в палатках у Раплаского культурного центра, которые будут открыты с 12 до 18 часов 21 и 22 августа.

За это лето донорские палатки уже посетило более 1600 человек. Директор по развитию донорства центра крови Региональной больницы и инициатор проекта донорских палаток Юло Ломп выразил удовлетворение тем, что почти 760 литров донорской крови, собранные в палатках, позволили оказать помощь многим пациентам.

«В донорских палатках всегда приятная атмосфера, разыгрываются замечательные призы, а доноров и детей развлекает пеликан Дона. Всех здоровых и готовых оказать помощь людей из Рапламаа будут очень рады видеть в Рапла», - сказал он.

Он отметил, что в связи с поступающими из больниц заказами в последнее время особенно высок спрос на резус-отрицательную кровь всех групп, но из-за напряженных летних месяцев в пополнении нуждаются запасы и всех остальных групп крови и наряду с постоянными донорами центр будет рад и всем впервые сдающим кровь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ