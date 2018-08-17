Обнаружены признаки существования иной Вселенной

По мнению исследователей, флуктуации космического радиоволнового фона, называемые В-модами поляризации, являются следствием испарения черных дыр в предыдущей Вселенной. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.org.

Конформная циклическая космология предложена Пенроузом в 2005 году, ученый пытался объяснить несоответствие между вторым законом термодинамики, согласно которому энтропия Вселенной должна увеличиваться со временем, и инфляционной моделью, которая подразумевает, что случайный выбор определенных космологических постоянных привел Вселенную к нынешнему ее состоянию (то есть Вселенная в момент рождения была более неупорядоченной), пишет lenta.ru. Пенроуз предположил, что кажущаяся неупорядоченность на самом деле принадлежала предыдущей Вселенной с максимальным уровнем энтропии, но лишь часть состояний (степеней свобод) перешла от нее через сингулярность Большого взрыва.

Иными словами, Пенроуз считал, что бесконечно расширяющаяся Вселенная, в которой вся материя превратится в электромагнитное излучение, математически неотличима от сингулярности, с которой начнет свое существование следующая Вселенная. Согласно физику, если эта гипотеза верна, то в космическом радиоволновом фоне должны существовать аномалии.