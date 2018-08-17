Немецкий бизнес настаивает на отмене санкций в отношении РФ

Как свидетельствуют результаты опроса среди 800 фирм-членов AHK, данной позиции придерживаются 94 процента респондентов, пишет DW.com.

При этом 37 процентов опрошенных высказывается за незамедлительную отмену ограничительных мер Запада, 57 процентов - за поэтапную.

Критика позиции Вашингтона

В то же время в правлении внешнеторговой палаты осуждают анонсированные Вашингтоном санкционные меры в отношении Москвы, которые вступят в силу 22 августа. По мнению председателя правления AHK Маттиаса Шеппа, данный шаг способен "нанести серьезный урон, в том числе и немецким компаниям".

"Эти санкции подрывают еще и доверие немецких граждан к Соединенным Штатам, поскольку их необходимость объясняется попыткой отравления двойного агента Сергея Скрипаля - без предъявления однозначных доказательств вины Кремля", - считает Шепп.

Суть санкций США

Вашингтон планирует ввести штрафные меры против сделок, связанных с российским госдолгом, а также запретить работу в США семи крупнейшим российским госбанкам.

В законопроекте, обнародованном Конгрессом США 14 августа, осуждается применение химического оружия "Новичок" против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Москве следует прекратить препятствовать расследованию этого инцидента, указывают конгрессмены.