Пт, 17.08.2018
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Немецкий бизнес настаивает на отмене санкций в отношении РФ

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Флаг Германии

ФОТО: Scanpix

Немецкий бизнес убежден в необходимости "перейти к выходу из режима санкций" в отношении Москвы. Об этом говорится в заявлении Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK), опубликованной ее пресс-службой в пятницу, 17 августа, в преддверии встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в правительственной резиденции Мезеберг.

Как свидетельствуют результаты опроса среди 800 фирм-членов AHK, данной позиции придерживаются 94 процента респондентов, пишет DW.com.

При этом 37 процентов опрошенных высказывается за незамедлительную отмену ограничительных мер Запада, 57 процентов - за поэтапную.

Критика позиции Вашингтона

В то же время в правлении внешнеторговой палаты осуждают анонсированные Вашингтоном санкционные меры в отношении Москвы, которые вступят в силу 22 августа. По мнению председателя правления AHK  Маттиаса Шеппа, данный шаг способен "нанести серьезный урон, в том числе и немецким компаниям".

"Эти санкции подрывают еще и доверие немецких граждан к Соединенным Штатам, поскольку их необходимость объясняется попыткой отравления двойного агента Сергея Скрипаля - без предъявления однозначных доказательств вины Кремля", - считает Шепп.

Суть санкций США

Вашингтон планирует ввести штрафные меры против сделок, связанных с российским госдолгом, а также запретить работу в США семи крупнейшим российским госбанкам.

В законопроекте, обнародованном Конгрессом США 14 августа, осуждается применение химического оружия "Новичок" против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Москве следует прекратить препятствовать расследованию этого инцидента, указывают конгрессмены.

Германо-российская внешнеторговая палата регулярно призывает Запад к ослаблению санкционного давления на Москву.

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