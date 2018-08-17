Huawei назвала сроки дебюта флагманских смартфонов Mate 20

Он также отметил, что Kirin 980 уже близок к релизу. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro станут первыми смартфонами на базе Kirin 980, пишет ferra.ru. Чип, с свою очередь, окажется первым SoC на основе 7-нанометрового производственного техпроцесса. Анонс HiSilicon Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября в Берлине.