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Huawei назвала сроки дебюта флагманских смартфонов Mate 20

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(180518) -- TORONTO, May 18, 2018 (Xinhua) -- HUAWEI P20 Series smartphones are seen at the Eaton Centre in Toronto, Canada, May 17, 2018. The Chinese HUAWEI P20 Series smartphones are available for purchase with major mobile carriers in Canada starting Thursday. (Xinhua/Zou Zheng)(axy) (Photo by Xinhua/Sipa USA)

ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA

Компания Huawei подтвердила, что флагманские смартфоны серии Mate 20 будут базироваться на базе нового фирменного чипа HiSilicon Kirin 980 и дебютируют в октябре. Точнее, об этом рассказал Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, в распространенном официальном сообщении.

Он также отметил, что Kirin 980 уже близок к релизу. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro станут первыми смартфонами на базе Kirin 980, пишет ferra.ru. Чип, с свою очередь, окажется первым SoC на основе 7-нанометрового производственного техпроцесса. Анонс HiSilicon Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Huawei Mate 20 Pro сможет похвастаться сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в дисплей.

Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор емкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку. Задняя панель будет выполнена из стекла. Huawei Mate 20 оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.

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