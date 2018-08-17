Оясалу: Свободная партия не руководит работой НКО

Отмечалось, что политическая сила ежемесячно выделает НКО 5000 евро. Оясалу тогда сообщил, что его зарплата составляет лишь половину от этой суммы, а остальные деньги идут на оплату всевозможных счетов.

Реакция представителей различных партий не заставила себя долго ждать. Политики сходились во мнении относительно того, что Оясалу следует покинуть пост главы Комиссии по надзору за финансированием партий, поскольку это неправильно, когда связанная с ним некоммерческая организация получает деньги от Свободной партии.

Сегодня Ардо Оясалу разослал письмо, в котором, например, сообщил, что издания ошибочно заявляют, что он или его фирма получает от Свободной партии деньги. «В действительности НКО Korruptsiooniradar было основано тремя физическими лицами. Свободная партия не руководит его деятельностью. В правление (членом которого я являюсь) и консультативный совет НКО входят разные люди, включая представителей других партий», - сообщил Оясалу.

Оясалу подчеркнул, что ни одна партия не имеет влияния на деятельность НКО Korruptsiooniradar. «Таковым было мое условие при начале работы в данной организации. Что я не буду подчинятся ни одной партии. Я буду волен заниматься интересующими меня случаями коррупции, а отчитываться буду лишь перед консультативным советом. Мой договор заключен с основателем Korruptsiooniradar, а не партией. Я отдаю себе отчет, что в случае прекращения финансирования работа в НКО может в любой момент завершиться», - сказал он.

Председатель Комиссии по надзору за финансированием партии подчеркнул, что они никогда не скрывали, что Свободная партия оказывает финансовую поддержку НКО Korruptsiooniradar. «Эта информация была оглашена тогдашним главой партии Артуром Тальвиком во время нашей первой пресс-конференции. Я никогда не скрывал своей связи с НКО, а также неоднократно подчеркивал это в интервью. И тут возникает вопрос, почему кто-то решил поднять эту тему и совершить нападки как на меня лично, КНФП, НКО Korruptsiooniradar, так и Свободную партию», - вопрошает он.

Как предполагает Оясалу, возможную причину произошедшего можно искать в предстоящих выборах. «Безусловно есть партии, которые заинтересованы в том, чтобы Комиссия по надзору за финансированием партий была в своей работе менее находчивой и проницательной, чем прежде», - сообщил он.

По словам Оясалу, его работа в КНФП полностью прозрачна, а все протоколы с заседаний доступны на домашней страничке организации.