Полиция предупреждает: в Эстонии активизировались выдающие себя за биржевых брокеров мошенники

Мошенническая схема довольно проста: жертве звонит человек, который представляется инвестором или биржевым брокером, предлагая вложить средства в игру на бирже, и, разумеется, всю работу он берет на себя, а человеку остается лишь лишь снимать сливки, но на самом же деле, мошенники просто делают вид, что проворачивают ваши средства, так как на биржу ничего не попадает, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Отмечается, что в некоторых случаях злоумышленники просят людей, которые находятся около компьютеров, установить на свои устройства программы удаленного управления, предоставляющие доступ к компьютеру жертвы - таким образом, после того как человек добровольно переведет злоумышленникам свои деньги, они также получат все данные, которые вводились в компьютер, то есть номер кредитной карты и трехзначный код безопасности, с помощью которого они смогут беспрепятственно снимать с карты средства.