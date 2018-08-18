Сб, 18.08.2018
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Пентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на США

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Пентагон.

ФОТО: Scanpix

Американские военные ждут появления новых стратегических ядерных бомбардировщиков, сообщает "Интерфакс".

Министерство обороны США подготовило доклад, в котором говорится о вероятной подготовке плана нападения со стороны Китая.

"За последние три года Народно-освободительная армия ускоренными темпами расширила зоны действия морских бомбардировщиков, приобрела опыт в критически важных морских регионах и, по всей вероятности, готовит удары по США и союзным целям", - говорится в докладе, текст которого процитировал телеканал CNN.

По информации Пентагона, Китай разрабатывает стратегический ядерный бомбардировщик, который может быть принят на вооружение в течение десяти лет. Этим он может составить "ядерную триаду", обладая ядерным оружием на суше, на воде и в воздухе.

Доклад о состоянии и действиях китайской армии ежегодно готовится по заказу конгресса США. Согласно новой оборонной доктрине, США участвуют в долгосрочном стратегическом противостоянии с Китаем.

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