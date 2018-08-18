В Ярвамаа рой ос атаковал девочку: "Они лезли всюду!"

Карола слезла с лошади и спокойно пошла рядом, держа ее за поводья, но животное неожиданно сорвалось с места и побежало в сторону дома. Позже, оглядываясь на произошедшее, дети пришли к выводу, что какая-то из лошадей скорее всего наступила на осиное гнездо, что и спровоцировало нервозность среди остальных лошадей.

По словам Каролы, она осталась совсем одна и решила пойти в сторону конюшни. Внезапно девочка услышала жужжание и увидела круживших рядом с ней ос. «Они лезли всюду: под куртку и шлем. Я получила немало укусов», - сказала девочка.

К счастью к ней подбежала мама Кати Адул и хозяйка конюшни Майе Кукк, которые увидели убежавшую лошадь, а от одной из подруг Каролы услышали о случившемся. То, что девочку покусали осы, они узнали лишь направившись в сторону конюшни.

Кати Адул сказала, что они тут же включили холодную воду в конюшне, сняли с девочки одежду и окатили ее водой, чтобы предотвратить набухание от укусов. «Из одежды вылетели несколько ос. Места укусов болели и начали краснеть», - сказал мама Каролы.

Насколько известно маме девочки, Карола не страдает аллергией. Однако было все же принято решение отвезти ее в Центр экстренной медицины в Пайде.

«Там к случившемуся отнеслись со всей серьезностью. Ребенка осмотрели и обнаружили более десяти укусов. Они были повсюду: на ушах, голове, ногах, пояснице, плечах. На места укусов тут же положили охлаждающие мешки и прокапали девочку обезболивающим и димедролом», - объяснила мама пострадавшей от укусов ос девочки.

Карола осталась на ночь в больнице. Ее состояние улучшилось лишь к вечеру следующего дня. Адул отметила, что произошедшее может послужить уроком для всех родителей.