В Ярвамаа рой ос атаковал девочку: "Они лезли всюду!"

По словам Каролы (11), она каталась верхом вместе с тремя друзьями, но внезапно лошади начали вести себя странно, пишет Järva Teataja. «Лошадь Лизанны неожиданно побежала, моя начала бить копытами землю, остальные тоже вели себя неспокойно», - отметила девочка.
Карола слезла с лошади и спокойно пошла рядом, держа ее за поводья, но животное неожиданно сорвалось с места и побежало в сторону дома. Позже, оглядываясь на произошедшее, дети пришли к выводу, что какая-то из лошадей скорее всего наступила на осиное гнездо, что и спровоцировало нервозность среди остальных лошадей.
По словам Каролы, она осталась совсем одна и решила пойти в сторону конюшни. Внезапно девочка услышала жужжание и увидела круживших рядом с ней ос. «Они лезли всюду: под куртку и шлем. Я получила немало укусов», - сказала девочка.
К счастью к ней подбежала мама Кати Адул и хозяйка конюшни Майе Кукк, которые увидели убежавшую лошадь, а от одной из подруг Каролы услышали о случившемся. То, что девочку покусали осы, они узнали лишь направившись в сторону конюшни.
Кати Адул сказала, что они тут же включили холодную воду в конюшне, сняли с девочки одежду и окатили ее водой, чтобы предотвратить набухание от укусов. «Из одежды вылетели несколько ос. Места укусов болели и начали краснеть», - сказал мама Каролы.
Насколько известно маме девочки, Карола не страдает аллергией. Однако было все же принято решение отвезти ее в Центр экстренной медицины в Пайде.
«Там к случившемуся отнеслись со всей серьезностью. Ребенка осмотрели и обнаружили более десяти укусов. Они были повсюду: на ушах, голове, ногах, пояснице, плечах. На места укусов тут же положили охлаждающие мешки и прокапали девочку обезболивающим и димедролом», - объяснила мама пострадавшей от укусов ос девочки.
Карола осталась на ночь в больнице. Ее состояние улучшилось лишь к вечеру следующего дня. Адул отметила, что произошедшее может послужить уроком для всех родителей.
«Укусы ос – это не пустяк. Особенно, если их большое количество. Если сначала может показаться, что все не так ужасно, то в случае с Каролой, тело отреагировало на шок лишь в больнице. У нее начался озноб, головокружение, тошнота. Это все указывала на серьезные последствия от укусов» , - отметила мама Каролы.