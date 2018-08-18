Водители, внимание! Полиция усилит наблюдение за движением на шоссе Йыхви-Тарту
18 августа 2018, 11:26
В субботу, 18 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на шоссе Йыхви-Тарту-Валга, сообщает Rus.err.ee.
В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.