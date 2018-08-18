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Пять приложений, которые быстро сажают батарею любого смартфона

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Иллюстративное фото

ФОТО: Phil Noble / REUTERS

Если раньше аккумуляторы телефонов могли функционировать без проблем несколько дней, то сейчас телефон необходимо ставить на зарядку каждый день. Иногда, даже по нескольку раз.

Несмотря на то, что многие обвиняют плохую технологию, на самом деле смартфон быстро разряжается из-за мобильных приложений и частого использования.

Руководитель GoCharge Девид Вокер приводит топ-мобильных приложений, которые являются самыми "прожорливыми":

  1. Snapchat
  2. Google Maps
  3. Netflix
  4. Facebook
  5. Amazon

Помимо вышеупомянутых, такие приложения, как Spotify, Facebook Messenger, Samsung WatchON, Samsung Video Editor, Clean Master, LINE и Microsoft Outlook тоже очень сильно влияют на аккумулятор смартфона. 

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