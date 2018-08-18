Фото и видео: в Польше со склона рухнул автобус с туристами

В пятницу, 17 августа, в Польше в Подкарпатском воеводстве произошло смертельное ДТП с автобусом украинской регистрации.

В результате аварии погибли три человека, еще 51 – получили ранения, передает ТСН. Отмечается, что туристический автобус упал со склона и несколько раз перевернулся. Всего в салоне находилось 54 человека, в том числе и дети.

Автобус вез туристов из Львова в Австрию.

Девять человек находятся в тяжелом состоянии.

ФОТО: EPA/Scanpix

ФОТО: EPA/Scanpix

ФОТО: EPA/Scanpix