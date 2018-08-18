Фото и видео: в Польше со склона рухнул автобус с туристами

В Польше рухнул со склона автобус с туристами с Украины: есть жертвы, десятки пострадавших.
В пятницу, 17 августа, в Польше в Подкарпатском воеводстве произошло смертельное ДТП с автобусом украинской регистрации.
В результате аварии погибли три человека, еще 51 – получили ранения, передает ТСН. Отмечается, что туристический автобус упал со склона и несколько раз перевернулся. Всего в салоне находилось 54 человека, в том числе и дети.
Автобус вез туристов из Львова в Австрию.
Девять человек находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, водитель автобуса разбил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус сорвался с 30-метрового склона и несколько раз перевернулся. Также сообщается, что большинство людей в автобусе спали, когда произошла авария.