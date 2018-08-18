Сб, 18.08.2018
"Мне нравится, когда на трибуне эстонский и российский флаги висят рядом" Иван Макаров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

В субботу Таллинн посетят почти 1100 круизных туристов

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Круизные паромы в таллиннском порту.

ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

В субботу утром одно круизное судно доставило в Таллинн на один день почти 1100 интуристов.

В 7.56 в порту Ванасадам ошвартовалось прибывшее из Петербурга круизное судно Mаrina с 1100 интуристами. Судно под флагом Маршалловых островов длиной 239 метров в 17 часов покинет Таллинн и продолжит круиз в Стокгольм. В следующий раз судно Marina прибудет в Таллинн уже в ближайший понедельник.

В воскресенье Таллинн посетят два круизных судна, которые доставят в столицу Эстонии почти 3100 интуристов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. По численности посещений круизными судами Таллинна этот год обещает стать рекордным, в то же время, количество туристов, по данным бронирования мест, останется тем же, что и в прошлом году.

Больше всего круизных туристов за один день посетило город 2 июля и 12 июля — в эти дни в Таллинне ошвартовались сразу по шесть судов, которые доставили в город почти 11 000 интуристов.

Десять круизных судов посещают Таллинн впервые. Из 74 различных судов, в течение сезона посетивших Таллинн, девять судов длиной более 300 метров, а пять судов менее ста метров.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ