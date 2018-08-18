В субботу Таллинн посетят почти 1100 круизных туристов

В 7.56 в порту Ванасадам ошвартовалось прибывшее из Петербурга круизное судно Mаrina с 1100 интуристами. Судно под флагом Маршалловых островов длиной 239 метров в 17 часов покинет Таллинн и продолжит круиз в Стокгольм. В следующий раз судно Marina прибудет в Таллинн уже в ближайший понедельник.

В воскресенье Таллинн посетят два круизных судна, которые доставят в столицу Эстонии почти 3100 интуристов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. По численности посещений круизными судами Таллинна этот год обещает стать рекордным, в то же время, количество туристов, по данным бронирования мест, останется тем же, что и в прошлом году.

Больше всего круизных туристов за один день посетило город 2 июля и 12 июля — в эти дни в Таллинне ошвартовались сразу по шесть судов, которые доставили в город почти 11 000 интуристов.