Сб, 18.08.2018
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  • Галерея: социал-демократы собрались у памятника участникам Освободительной войны

Галерея: социал-демократы собрались у памятника участникам Освободительной войны

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Социал-демократическая партия в субботу собирается в Отепя, чтобы накануне празднования восстановления независимости Эстонии обсудить, как сформировать сотрудничество государства и местных самоуправлений таким образом, чтобы повсюду в Эстонии развивались бы и экономика, и духовная сфера, чтобы в стране было хорошо жить.

«На этот раз местом встречи мы выбрали Отепя, где родился флаг Эстонии, чтобы, заглядывая в будущее, мы не забывали об истории нашей независимости», - пояснила член правления партии и руководитель Academia Socitas Марью Лауристин.

Мероприятия летних дней партии начнутся в 11 часов у памятника участникам Освободительной войны, где выступят с речами Марью Лауристин и лидер партии Евгений Осиновский.

Затем начнется организованный Academia Socitas семинар, в рамках которого в нескольких рабочих группах состоятся дискуссии о том, как эффективнее распределить ответственность и возможности сотрудничества в социальной сфере, образовании и культуре, а также поддержке предпринимательства между государством и самоуправлениями.

Вечером того же дня социал-демократы проведут встречу с местными жителями в Доме культуры Отепя.

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