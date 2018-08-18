Командующий кибервойсками Эстонии: чтобы защититься, надо уметь атаковать

В августе в эстонской армии появились кибервойска, отвечающие за обеспечение кибербезопасности страны. Новая структура насчитывает 300 человек. Ее командующий, полковник Андрес Хаирк, в беседе с DW рассказал о том, какие задачи будут выполнять эстонские кибервойска, с какими организациями внутри и вне страны они намерены сотрудничать, и сможет ли это подразделение кибербезопасности противостоять более многочисленным киберармиям других стран.

Deutsche Welle: В Глобальном индексе кибербезопасности-2017 Эстония занимает самую верхнюю позицию в Европе и пятое место в мире. Как Эстонии удалось достичь такого результата?

Андрес Хаирк: Этому может быть много причин, но можно сказать, что с момента обретения независимости Эстония приложила много усилий для развития цифровых технологий. Поскольку многие операции, важные для функционирования государства, происходят в киберпространстве, вполне естественно, что на его защиту направлено столько усилий. Конечно, Эстония также усвоила уроки предыдущих кибератак, которые пришлось выдержать нашему государству.

- Не у каждой крупной страны-члена НАТО есть собственные кибервойска, но такое небольшое государство, как Эстония, основало свои. Что послужило поводом?

- Основная идея создания кибервойск и формирования их командования заключается в том, чтобы объединить различные части нашей оборонной системы, которые мы используем для работы в киберпространстве, для более эффективного использования ресурсов. Объединенный центр кибервойск поможет усовершенствовать защиту от потенциальных компьютерных угроз.

Эффективность затрат является важным фактором для маленькой нации. Стоит отметить, что характер войн и конфликтов сам по себе меняется, или уже изменился. Сейчас у любого конфликта есть также киберизмерение, тесно связанное с реальным. С подразделением, занимающимся обеспечением кибербезопасности мы будем лучше готовы к любым заданиям, которые нас ждут.

- У кибервойск есть и наступательные способности, то есть, при необходимости они в состоянии первыми нанести удар. Какую операцию вы можете осуществить, ​​и что должно произойти, чтобы Эстония пошла в наступление?

- Чтобы уметь защититься, надо знать, как атаковать. Цель наступательных операций заключается в том, чтобы поразить врага в киберпространстве для сохранения собственного суверенитета и свободы действий. Независимо от развитых наступательных возможностей кибервойск, основной задачей нового подразделения является поддержка командования оборонительных сил Эстонии, а именно предоставление информации и ее защита.

Наступательные кибервозможности, которые мы развиваем, будут использоваться для проверки безопасности собственных информационно-коммуникационных систем и создания реалистичной среды для учений оборонных подразделений. Например, во время недавних учений мы отправили фишинговые электронные письма, чтобы проверить, могут ли участники справиться с подозрительной рассылкой.

В случае войны или вооруженного конфликта мы будем поддерживать военные операции сил обороны в киберпространстве. Но опять же, только при необходимости, и если для этого будет правовая основа.