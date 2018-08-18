В Каркси-Нуйа грузовик врезался в автомобиль

ДТП произошло вчера в 14:21 в Каркси-Нуйа на Вильяндиском шоссе. В тот момент, когда автомобиль Opel Zafira, за рулем которого находилась 46-летняя женщина, совершал поворот на лево, в него сзади врезался грузовик Scania.