В Каркси-Нуйа грузовик врезался в автомобиль
18 августа 2018, 14:34
Вчера в полдень в волости Мульги в Каркси-Нуйа в автомобиль Opel Zafira врезался грузовик Scania.
ДТП произошло вчера в 14:21 в Каркси-Нуйа на Вильяндиском шоссе. В тот момент, когда автомобиль Opel Zafira, за рулем которого находилась 46-летняя женщина, совершал поворот на лево, в него сзади врезался грузовик Scania.
За рулем грузовика находился 57-летний мужчина.
Из-за столкновения находившуся за рулем Opel Zafira женщину доставили в больницу для проверки здоровья.