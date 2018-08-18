Сб, 18.08.2018
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  • В Каркси-Нуйа грузовик врезался в автомобиль

В Каркси-Нуйа грузовик врезался в автомобиль

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Juhtunut uurib politsei.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Вчера в полдень в волости Мульги в Каркси-Нуйа в автомобиль Opel Zafira врезался грузовик Scania.

ДТП произошло вчера в 14:21 в Каркси-Нуйа на Вильяндиском шоссе. В тот момент, когда автомобиль Opel Zafira, за рулем которого находилась 46-летняя женщина, совершал поворот на лево, в него сзади врезался грузовик Scania.

За рулем грузовика находился 57-летний мужчина. 

Из-за столкновения находившуся за рулем Opel Zafira женщину доставили в больницу для проверки здоровья. 

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