Обеспокоенные родители: человек с нервным расстройством размахивает ножом на детской площадке

На странице в Facebook «Märgatud Paides» один из местных родителей предупреждает, что возле игровой площадки на улице Соо орудует молодой человек, который стреляет из игрушечного пистолета пластиковыми пульками по другим детям, что приводит к возникновению синяков, передает Järva Teataja.
«В рюкзаке у него есть нож. Если говоришь ему не делать так, он хватает нож и грозится напасть. Речь идет о ребенке, у которого диагностировано нервное расстройство и он агрессивен. Надеюсь, что информация дойдет до всех», - пишет житель Пайде.
Один из комментаторов написал, что дети в тех краях кидаются с балкона по людям картошкой, обещают избить и справляют нужду на лестничной площадке. «Если сделать им замечание, кричат в лицо, что не боятся полиции», - говорится в посте.
Другой комментатор сообщил, что видел в Пайде на улице Айявилья, как один молодой человек приставал к пожилому мужчине. «Нахальный и агрессивный, достал из рюкзака два ножа и стал кичиться этим. Два человека помоложе стояли в стороне, один из них подстрекал. Я закричал, они, бурча что-то, ушли. Такой худощавый блондин, около 16 лет», - описывает местный житель.
Из поста становится понятно, что никто не сообщил в полицию об этих происшествиях.
Руководитель Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу сказал, что очевидцы нарушения общественного порядка должны прежде всего сообщить об этом в полицию, а не писать в соцсетях.