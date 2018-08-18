Обеспокоенные родители: человек с нервным расстройством размахивает ножом на детской площадке

«В рюкзаке у него есть нож. Если говоришь ему не делать так, он хватает нож и грозится напасть. Речь идет о ребенке, у которого диагностировано нервное расстройство и он агрессивен. Надеюсь, что информация дойдет до всех», - пишет житель Пайде.

Один из комментаторов написал, что дети в тех краях кидаются с балкона по людям картошкой, обещают избить и справляют нужду на лестничной площадке. «Если сделать им замечание, кричат в лицо, что не боятся полиции», - говорится в посте.

Другой комментатор сообщил, что видел в Пайде на улице Айявилья, как один молодой человек приставал к пожилому мужчине. «Нахальный и агрессивный, достал из рюкзака два ножа и стал кичиться этим. Два человека помоложе стояли в стороне, один из них подстрекал. Я закричал, они, бурча что-то, ушли. Такой худощавый блондин, около 16 лет», - описывает местный житель.

Из поста становится понятно, что никто не сообщил в полицию об этих происшествиях.