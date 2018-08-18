Каллас: госпредприятия инфраструктуры следует передать в частные руки

"В тех сферах, в которых частный предприниматель может и хочет оказывать услуги, государство не должно с ним конкурировать. Такие предприятия как Levira, Omniva, Eesti Teed или предприятие возобновляемой энергии — филиал концерна Eesti Energia, следовало бы частично или полностью приватизировать", - заявила Каллас, выступающая за то, чтобы государство играло бы меньшую роль в экономике Эстонии.

Выступая в субботу на летних днях Партии реформ, Каллас сообщила, что партия ставит своей целью способствовать более быстрому росту доходов всех людей. Задача государства — как можно больше упростить жизнь законопослушным предпринимателям, обеспечить им условия для создания еще большей прибыли, отметила она.

«Важно также, чтобы государство не обременяло предпринимателей излишними обязательствами. Следует критическим взглядом пересмотреть объемы требуемых от предпринимателей отчетностей, не требовать от них повторно однажды уже представленных данных о предприятии.

Партия реформ должна обязательно продолжить инициированную ею кампанию по введению в государстве нулевой бюрократии, сокращению численности чиновников — все то, что правительство Центристской партии предало забвению».