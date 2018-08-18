Второй день фестиваля Weekend: 90 человек доставлены в участок, возбуждены первые уголовные дела

Найденные вещи. ФОТО: Konstantin Sednev

«За вчерашний день в участок доставили почти 90 человек, половина из которых были несовершеннолетними. Большинство задержанных несовершеннолетних употребляли алкоголь, при возможности дети были позже переданы родителям, - рассказывает Синимери. - Несколько десятков доставленных в участок людей употребляли или имели при себе в небольшом количестве наркотические вещества. В вытрезвитель попали более двадцати человек».

Было также возбуждено несколько уголовных дел, которые связаны с оборотом наркотиков. На улице Хоммику был задержан несовершеннолетний мальчик, у которого в больших количествах были запрещенные вещества, он был задержан в качестве подозреваемого. Также в связи с запрещенными веществами на улице Рюйтли были задержаны несовершеннолетний мальчик и 25-летний мужчины, которых подозревают в хранении наркотического вещества в небольшом объеме с целью перепродажи.

На основании статьи о тяжком нарушении общественного порядка, было начато уголовное производство в связи с тем, что нетрезвый мужчина возле ночного клуба на улице Хоммику толкнул 21-летнюю женщину, которая упала и ушиблась.

Синимери отметил, что поступило и пару сообщений о кражах. «В одном случае вчера на улице Сиде в раздевалки водного центра из лежавшего в закрытом шкафчике кошелька украли 3000 евро наличными, - рассказывает полицейский. - Также в полицию поступило сообщение о краже на улице Аули, где открыли незапертую дверь и проникли в частный дом, в результате чего украли ноутбук, сумку, кошелек с наличными, документы и прочие вещи. Также сообщили, что из стоящего перед тем же домом автомобиля Audi украли 5000 евро наличными».

В полицию на данный момент поступило более сотни найденных вещей. Более половины из них возвращены владельцам. Больше всего в полицию приносят потерянные мобильные телефоны и документы.

«Начинается третий день фестиваля и надеюсь, что он пройдет как для гостей, так и для горожан спокойно, - говорит Синимери. - Поскольку на фестивале много несовершеннолетних, напоминаем, что в ночное время несовершеннолетний должен находиться в общественном месте только вместе со взрослым. При завершении фестиваля, убедитесь, что за руль садится трезвый человек».