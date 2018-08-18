Лжемаклера Наталью Языкову отправили в тюрьму почти на два с половиной года

В пятницу, 17 августа, Харьюский уездный суд вынес приговор по уголовному делу жительницы Таллинна Натальи Языковой (52), обвиняемой в многократном и крупномасштабном мошенничестве с недвижимостью. Суд признал ее виновной и приговорил к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы, передает Rus.ERR.
Решением Харьюского уездного суда, которое не вступило в законную силу, Наталье Языковой придется отсидеть в тюрьме весь срок целиком - то есть 2 года и 4 месяца, начиная со дня взятия ее под стражу.
Приговор оказался строже, чем хотела прокурор Лорета Кельвет, поэтому защита Языковой собирается его оспорить. "Буду настаивать на том, чтобы к Наталье Языковой было бы применено то наказание, о котором ходатайствовала прокуратура", - сказал в субботу, 18 августа, корреспонденту портала rus.err.ee защитник Языковой, присяжный адвокат Владимир Садеков.