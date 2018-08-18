Лжемаклера Наталью Языкову отправили в тюрьму почти на два с половиной года

Решением Харьюского уездного суда, которое не вступило в законную силу, Наталье Языковой придется отсидеть в тюрьме весь срок целиком - то есть 2 года и 4 месяца, начиная со дня взятия ее под стражу.

Приговор оказался строже, чем хотела прокурор Лорета Кельвет, поэтому защита Языковой собирается его оспорить. "Буду настаивать на том, чтобы к Наталье Языковой было бы применено то наказание, о котором ходатайствовала прокуратура", - сказал в субботу, 18 августа, корреспонденту портала rus.err.ee защитник Языковой, присяжный адвокат Владимир Садеков.