Картина дня: неуравновешенный на детской площадке, нападение ос и правонарушители фестиваля Weekend

В Ярвамаа рой ос атаковал девочку: "Они лезли всюду!"

По словам Каролы (11), она каталась верхом вместе с тремя друзьями, но внезапно лошади начали вести себя странно, пишет Järva Teataja. «Лошадь Лизанны неожиданно побежала, моя начала бить копытами землю, остальные тоже вели себя неспокойно», - отметила девочка. Читайте далее...

Спасательная операция в Генуе продолжается: под завалами обнаружили семью с ребенком

Количество погибших в результате обрушения моста в итальянском городе Генуя возросло до 41 человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Corriere della Sera ("Коррьере дела Серра"). Читайте далее...

Обеспокоенные родители: человек с нервным расстройством размахивает ножом на детской площадке

На странице в Facebook «Märgatud Paides» один из местных родителей предупреждает, что возле игровой площадки на улице Соо орудует молодой человек, который стреляет из игрушечного пистолета пластиковыми пульками по другим детям, что приводит к возникновению синяков, передает Järva Teataja. Читайте далее...

Второй день фестиваля Weekend: 90 человек доставлены в участок, возбуждены первые уголовные дела

По словам руководителя Пярнуского отделения полиции Андреса Синимери, второй день фестиваля не оставил полицию без работы, но по сравнению с прошлыми годами все же прошел более спокойно. Читайте далее...

Пациент дома призрения Валкла избил охранника и сбежал

В пятницу около десяти часов вечера в полицию поступило сообщение, что из дома призрения Валкла сбежал 23-летний мужчина. По предварительным данным, он ударил охранника, забрал у него карту-ключ от двери и сбежал. Читайте далее...

Фото и видео: в Польше со склона рухнул автобус с туристами

В Польше рухнул со склона автобус с туристами с Украины: есть жертвы, десятки пострадавших. Читайте далее...

Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан скончался в возрасте в возрасте 80 лет, сообщает некоммерческая организация Фонд Кофи Аннана. Читайте далее...

Каллас: госпредприятия инфраструктуры следует передать в частные руки

Следующее правительство должно дать согласие на полную или частичную приватизацию ряда связанных с инфраструктурой государственных предприятий, при условии, что частное владение ими не нанесет ущерба безопасности государства или другим важным аспектам, считает председатель оппозиционной Партии реформ Кайя Каллас. Читайте далее...

Лжемаклера Наталью Языкову отправили в тюрьму почти на два с половиной года