Официально: Игорь Грязин станет депутатом Европарламента
18 августа 2018, 18:09
На этой неделе Республиканская избирательная комиссия приняла решение, согласно которому с 5 сентября вместо Каи Каллас новым председателем Европейского парламента от Эстонии станет реформист Игорь Грязин.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в избиркоме.
В конце июля Европарламент направил эстонской избирательной комиссии официальное сообщение, в котором отметил, что депутатские полномочия Каи Каллас заканчиваются 5 сентября и попросил назвать имя ее заместителя.
Председатель Партии реформ Кая Каллас подписала заявление об отказе от мандата депутата Европарламента в июне.
Свое решение она объяснила намерением приступить к активной подготовке партии к очередным парламентским выборам.