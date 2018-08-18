Официально: Игорь Грязин станет депутатом Европарламента

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в избиркоме.

В конце июля Европарламент направил эстонской избирательной комиссии официальное сообщение, в котором отметил, что депутатские полномочия Каи Каллас заканчиваются 5 сентября и попросил назвать имя ее заместителя.

Председатель Партии реформ Кая Каллас подписала заявление об отказе от мандата депутата Европарламента в июне.