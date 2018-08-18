Сб, 18.08.2018
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Официально: Игорь Грязин станет депутатом Европарламента

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Игорь Грязин.

ФОТО: Postimees

На этой неделе Республиканская избирательная комиссия приняла решение, согласно которому с 5 сентября вместо Каи Каллас новым председателем Европейского парламента от Эстонии станет реформист Игорь Грязин.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в избиркоме.

В конце июля Европарламент направил эстонской избирательной комиссии официальное сообщение, в котором отметил, что депутатские полномочия Каи Каллас заканчиваются 5 сентября и попросил назвать имя ее заместителя. 

Председатель Партии реформ Кая Каллас подписала заявление об отказе от мандата депутата Европарламента в июне.

Свое решение она объяснила намерением приступить к активной подготовке партии к очередным парламентским выборам.

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