Фото: гости фестиваля Weekend в открытую ищут наркотики и секс

Например, один пользователь обещает за одну таблетку экстази заплатить 20 евро. Часто можно увидеть, что гости фестиваля ищут "конфеты".

Некоторые через приложение ищут секс за деньги.

Один из пользователей продает карту работника фестиваля. "Можно зайти по ВИП-очереди и бесплатно питаться", - сообщает он.