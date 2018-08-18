Фото: гости фестиваля Weekend в открытую ищут наркотики и секс
18 августа 2018, 18:29
Некоторые гости фестиваля Weekend через приложение Woov спрашивают, продает ли кто-нибудь наркотики, сообщает Postimees.
Например, один пользователь обещает за одну таблетку экстази заплатить 20 евро. Часто можно увидеть, что гости фестиваля ищут "конфеты".
Некоторые через приложение ищут секс за деньги.
Один из пользователей продает карту работника фестиваля. "Можно зайти по ВИП-очереди и бесплатно питаться", - сообщает он.
Woov - приложение, которое организаторы фестиваля рекомендуют загрузить гостям и через него, например, общаться с другими участниками, делиться своим местонахождением и искать компанию.