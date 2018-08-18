Украина заблокировала российское судно «Механик Погодин» на три года

Гданов также назвал незаконными действия российских моряков, не пустивших на борт портовую инспекцию. "Каждая страна имеет право и обязана как контролировать техническое состояние судна, если есть жалобы, а там есть жалобы, так и экологическое состояние", - сказал представитель украинского президента.

По его словам, экипаж в соответствии с требованиями действующего законодательства понесет ответственность, а проверка все равно пройдет, при участии правоохранительных органов.

Накануне компания "В. Ф. Танкер", которой принадлежит "Механик Погодин", сообщила, что за последние два дня лица с неподтвержденными полномочиями уже трижды пытались проникнуть на борт.

16 августа экипаж танкера не пустил группу из шести человек, представившихся сотрудниками СБУ и пограничной службы Украины. В компании пояснили, что они не предъявили документы и не объяснили цель проверки. "Следом попытку пройти на судно предприняла группа "экологов", в связи с якобы поступившим на горячую линию анонимным звонком", - рассказали в "В. Ф. Танкер".

17 августа к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о неудовлетворительном состоянии судна, якобы поступившей от одного из членов экипажа. Проверяющих не пустили в связи с отсутствием правовых оснований.