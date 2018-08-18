Украина заблокировала российское судно «Механик Погодин» на три года

Российский танкер "Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона на три года, заявил украинскому "Громадському радио" первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. По его словам, такое решение было принято еще 10 августа, передает Newsru.
Гданов также назвал незаконными действия российских моряков, не пустивших на борт портовую инспекцию. "Каждая страна имеет право и обязана как контролировать техническое состояние судна, если есть жалобы, а там есть жалобы, так и экологическое состояние", - сказал представитель украинского президента.
По его словам, экипаж в соответствии с требованиями действующего законодательства понесет ответственность, а проверка все равно пройдет, при участии правоохранительных органов.
Накануне компания "В. Ф. Танкер", которой принадлежит "Механик Погодин", сообщила, что за последние два дня лица с неподтвержденными полномочиями уже трижды пытались проникнуть на борт.
16 августа экипаж танкера не пустил группу из шести человек, представившихся сотрудниками СБУ и пограничной службы Украины. В компании пояснили, что они не предъявили документы и не объяснили цель проверки. "Следом попытку пройти на судно предприняла группа "экологов", в связи с якобы поступившим на горячую линию анонимным звонком", - рассказали в "В. Ф. Танкер".
17 августа к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о неудовлетворительном состоянии судна, якобы поступившей от одного из членов экипажа. Проверяющих не пустили в связи с отсутствием правовых оснований.
Ранее капитан "Механика Погодина" предоставил администрации порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем.