Запись с видеорегистратора полиции: парень сделал предложение прямо во время задержания

В четверг, 9 августа, на улице Кайю (г. Вентспилс) латвийские патрульные столкнулись с одним интересным случаем. За превышение скорости был задержан гражданин Литвы, который управлял автомобилем Volvo XC70. Пока на него составляли протокол об административном правонарушении, один из пассажиров, сидевший рядом с водителем, решил воспользоваться паузой для приятного времяпрепровождения.