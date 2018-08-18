Запись с видеорегистратора полиции: парень сделал предложение прямо во время задержания

В четверг, 9 августа, на улице Кайю (г. Вентспилс) латвийские патрульные столкнулись с одним интересным случаем. За превышение скорости был задержан гражданин Литвы, который управлял автомобилем Volvo XC70. Пока на него составляли протокол об административном правонарушении, один из пассажиров, сидевший рядом с водителем, решил воспользоваться паузой для приятного времяпрепровождения.
Молодой человек вышел из машины, открыл заднюю дверь и попросил сидевшую сзади женщину выйти. После этого он опустился на одно колено и сделал предложение, подарив своей избраннице кольцо.
Судя по реакции девушки, для согласия ей не пришлось долго думать. Полицейские поддержали молодых сиреной.
Несмотря на приятное событие, стражи порядка не простили нарушителя и выписали ему штраф в размере 80 евро за езду по городу со скоростью 77 км/ч.