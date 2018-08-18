В Финляндии вспоминают жертв первого в истории страны теракта

В одиннадцать часов из парка Пуолаланпуисто в центре города стартовал марш «Турку без нацистов». В нем принимали участие Хассан Зубьер, который помогал жертвам нападения и сам получил ранения от марроканца Абдеррахмана Буанане.

Хассан Зубьер через два дня после теракта. ФОТО: LEHTIKUVA / REUTERS

"С одной стороны, очень грустно, но с другой стороны, очень радостно, что мы вышли защищать демократию. Мы не должны забывать жертв", – сказал Новостной службе Yle Зубьер, родившийся в Великобритании и проживающий сейчас в Швеции.

В июне президент Саули Ниинистё наградил его медалью за спасение жизни, а в июле британская королева вручила ему медаль за смелость.

По оценкам полиции, в марше принимают участие порядка тысячи человек. Марш стал ответной акцией на демонстрацию радикального «Движения сопротивления Северных стран», которое было признано судом незаконным в ноябре прошлого года. Приговор, однако, еще не вступил в законную силу, поскольку была подана апелляция.

По словам полиции, две акции разведены географически и по времени. Организаторы обеих демонстраций заранее вели переговоры со стражами порядка, чтобы не пересечься в городе. Еще одна праворадикальная организация заявила о желании возложить цветы в память жертв нападения на берегу реки Аура.

Одновременно с этим в городе проходит марафон имени Пааво Нурми и семейная велогонка. Местная полиция повысила уровень готовности и попросила у погранслужбы и пожарных резиновые лодки для патрулирования центральной части Турку с воды.

Больше полномочий полиции

Произошедшая год назад трагедия заставила полицию изменить порядок реагирования на наводки от граждан.

В начале 2017 года центр по приему беженцев обратился в отделение полиции по делам иностранцев по Юго-Западной Финляндии с наводкой о будущем террористе. Сотрудники сообщили, что он трижды угрожал убить другого проживавшего в центре просителя убежища, а также что он говорил о террористической организации ИГИЛ и о вступлении в нее. Марроканец обвинял других обитателей центра в контактах с неверными, и его стали сторониться.

Полицейские Юго-Западной Финляндии не стали разбираться с наводкой, а сразу переслали ее в полицию безопасности. Та проверила личность просителя убежища, о котором шла речь, и не нашла сведений о нем. Уже после нападения выяснилось, что он находился в Финляндии под выдуманным именем.

Полиция безопасности внесла запись в регистр, но решила не предпринимать никаких действий. Больше сообщений о будущем террористе не поступало, и стражи порядка сосредоточились на отслеживании действий других лиц.

Всего полиция безопасности взяла под особый контроль порядка тысячи человек, представляющих угрозу безопасности, в основном – коренных уроженцев Финляндии. 370 человек из этой тысячи рассматривается в связи с угрозой терроризма.

После теракта в Турку полицейские стали активнее реагировать на различные наводки на местах. По словам заместителя начальника полиции Юго-Западной Финляндии Тейо Ристола, сейчас информацию от центра по приему беженцев не переправили бы сразу выше, а стали бы сначала разбираться с ней на месте.