Сб, 18.08.2018
"Наши политики и дипломаты тянутся за Россией и постоянно сдают позиции" Хелир-Валдор Сеэдер
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Культура
  • В Москве Эдуарда Успенского проводили в последний путь аплодисментами

В Москве Эдуарда Успенского проводили в последний путь аплодисментами

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

5611749 18.08.2018 Author Eduard Uspensky's portrait next to a toy Cheburashka, a character Uspensky created, at the hall of the Central House of Literary Works, where the farewell ceremony for the Vladimir Astapkovich / Sputnik

ФОТО: vladimir astapkovich / Sputnik

В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) простились с писателем Эдуардом Успенским, который скончался на 81-м году жизни 14 августа, передает "Интерфакс". Десятки человек провожали писателя продолжительными аплодисментами.

Среди пришедших проститься с автором популярных персонажей мультфильмов были директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, театральный режиссер Марк Розовский и другие.

Успенский был похоронен на Троекуровском кладбище.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, получил образование в Московском авиационном институте (МАИ) и, став инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов.

Писатель придумал таких популярных персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки. Написал сценарии почти к 60 мультипликационным фильмам.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ