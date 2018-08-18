В Москве Эдуарда Успенского проводили в последний путь аплодисментами

Среди пришедших проститься с автором популярных персонажей мультфильмов были директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, театральный режиссер Марк Розовский и другие.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, получил образование в Московском авиационном институте (МАИ) и, став инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов.