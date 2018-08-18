Фото: Путин и Меркель встретились в резиденции Мезеберг

Германия будет добиваться установления режима тишины в Донбассе к началу нового учебного года в Украине. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, проходящих в резиденции для почетных гостей правительства ФРГ в Мезеберге, в 70 км от Берлина.

В ходе краткого заявления для прессы, в котором были обозначены основные темы предстоящего диалога, Меркель отметила, что на востоке Украины по-прежнему пока не удается достичь "стабильного режима прекращения огня". Она выразила надежду, что на переговорах с Путиным обсудит возможность задействования "миротворческой миссии ООН, которая, возможно, могла бы сыграть роль в процессе умиротворения" сторон.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил заинтересованность России в работе "в рамках нормандского формата и контактной группы" по урегулированию конфликта на востоке Украины. Москва и далее будет оказывать содействие "специальной мониторинговой миссии ООН", подчеркнул он.

Меркель: Украина должна играть роль в транзите газа в Европу

Об Украине пойдет речь и при обсуждении строительства газопровода "Северный поток-2", который свяжет Россию и Германию, подчеркнула Меркель. По словам канцлера, Киев должен сохранить за собой роль в поставках энергоресурсов европейским потребителям и после запуска проекта. "С моей точки зрения, Украина - даже в условиях наличия "Северного потока-2" - должна играть роль в транзите газа в Европу", - подчеркнула она.

При этом Меркель выразила удовлетворение по поводу предварительных переговоров об условиях строительства "Северного потока - 2", которые удалось начать с Евросоюзом, Москвой и Киевом.

Владимир Путин, в свою очередь, в очередной раз подчеркнул, что "Северный поток-2" является для России исключительно экономическим проектом. "Хочу отметить, что главное, чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", - заявил президент РФ.

После частного визита в Австрию

На встречу в Германии Владимир Путин прибыл с опозданием в 30 минут, автокортеж доставил его из берлинского аэропорта Тегель. Меркель прилетела в соответствии с графиком на борту правительственного вертолета.

Ранее в тот же день российский президент посетил с частным визитом Австрию, где присутствовал на свадьбе 53-летнего министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль и 54-летнего предпринимателя Вольфганга Майлингера.

Сирия, Украина и "Северный поток-2"

Как отмечал в преддверии встречи в Мезеберге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, в фокусе переговоров стояли три темы: война в Сирии, конфликт на востоке Украины и строительство газопровода "Северный поток-2".

Один из возможных предметов обсуждения - формат возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Москва выступает за то, чтобы в случае направления в регион "голубых касок" они размещались на линии разграничения, отделяющей подконтрольные Киеву территории от непризнанных "ДНР" и "ЛНР". Одной из основных задач миротворцев должна стать охрана наблюдательной миссии ОБСЕ.

Киев и западные страны предлагают разместить "голубые каски" на всей территории конфликта и существенно расширить круг их задач.

Еще один предмет для диалога - ситуация в Идлибе, одной из последних сирийских провинций, находящихся под контролем оппозиции. Правительственные войска планируют там крупное наступление, что неизбежно приведет к массовым жертвам, в том числе и среди мирного населения.

Третий вопрос, представляющий взаимный интерес, - строительство 1200-километрового газопровода "Северный поток-2" и роль Украины в газовом транзите из России. Берлин ожидает от Кремля определенных гарантий на этот счет.