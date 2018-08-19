В России столкнулись рейсовый автобус и зерновоз, десятки человек пострадали

"В 4:05 мск на трассе "Кавказ" в черте Андроповского района произошло попутное столкновение рейсового автобуса и зерновоза. По предварительным данным, ранены более 20 человек, из них один погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте аварии работают экстренные службы.

В управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения региона, подтвердили факт аварии, но пока не уточнили число пострадавших.

"На данный момент известно об одном погибшем и нескольких пострадавших. Число раненых уточняется, ввиду того, что всех пассажиров автобуса доставляют в больницу", - сказал представитель управления Евгений Синицын.

По его словам, авария произошла на 9-м километре федеральной автодороги Кавказ - неподалеку от села Курсавка. Там автобус "Сетра" столкнулся с грузовиком.