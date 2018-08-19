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Вблизи острова Мохни пропал дайвер

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ФОТО: Postimees.ee

18 июля около шести часов вечера в Центр морского спасения Департамента полиции и погранохраны поступило сообщение, что в Харьюмаа вблизи острова Мохни пропал дайвер.

Состоящая из пяти человек группа погружалась с западной части острова и вблизи берега. Пропавший дайвер 23-летний мужчина с имеющимся в дайвинге опытом.

Вертолет Департамента полиции и погранохраны искал пропавшего вблизи и в окрестностях берега. Патруль морских спасателей полицейского участка Раквере вместе со спасателями с Пяриспеа, которые выступили доброльцами, искали дайвера под водой. В поисках также помогали другие дайверы.

На данный момент поиски приостановлены и, к сожалению, мужчину обнаружить не удалось.

По словам ведущего специалиста бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла, на данный момент неизвестно, что случилось с пропавшим и что пошло не так под водой.

«Перед погружением нужно убедиться, что с состоянием вашего здоровья все в порядке и не переоценивать свои возможности. Более того, не стоит забывать о проверке снаряжения, ведь под водой все зависит именно от него. Если вы собираетесь погружаться с кем-то, заранее необходимо договориться о знаках, которые будете подавать друг другу в случае непредвиденных, опасных ситуаций», - отметила Кохтла.

Поиски дайвера продолжатся при помощи гидролокатора в подходящую погоду сегодня утром.

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