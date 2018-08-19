Дипломаты посетили Марию Бутину в новой тюрьме в США

"Российские дипломаты экстренно посетили нашу соотечественницу в новой тюрьме. Мы продолжим добиваться освобождения Марии. В госдеп будет направлен очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее", - говорится в сообщении, размещенном на странице российской дипмиссии в Фейсбуке.

Российские дипломаты сообщили, что их "все больше беспокоит ситуация" с Марией Бутиной, "арестованной американскими властями по явно надуманному обвинению", так как "ее положение продолжает ухудшаться".

"Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить. Так, посольству стало известно, что после месячного содержания Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии. При этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что пребывание в тюрьме в Вашингтоне "закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием". "Возмутительно, что Марию этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут. Следующие 12 часов она провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна", - добавили российские дипломаты.

Они сообщили, что теперь россиянка "будет содержаться в режиме "административной сегрегации" (изоляции)". "Ее собираются держать взаперти в одиночной камере", - отметили в посольстве.

В российской дипмиссии подчеркнули, что у них появляется "все больше вопросов к американскому правосудию". "Неужели вменяемые ей провинности еще до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток? Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций", - заявили в посольстве.

Российские дипломаты отметили, что ожидают "решительного осуждения действий властей США со стороны правозащитных организаций". "Необходимо остановить это беззаконие", - подчеркивается в сообщении.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".