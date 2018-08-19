Топ 10: в этих странах самые высокие зарплаты в мире

1 место - Швейцария

Если вы точно решили переехать в ту страну, где самая высокая зарплата, то Швейцария самое подходящее место. В этой стране зарплаты самые высокие во всем мире. Средняя зарплата работников в сфере обслуживания составляет 76 800 евро в год. Годовая зарплата руководителей - 358 000 евро.

2 место - США

На втором месте рейтинга оказалось США. Работники сферы обслуживания получают в год 50 390 евро, находящиеся на руководящих должностях - около 317 200 евро.

3 место - Люксембург

Несмотря на то, что Люксембург считается одной из самых маленьких стран мира, там платят достаточно высокую зарплату. В секторе обслуживания работники получают 48 490 евро в год, а руководители 204 570 евро.

4 место - Гонконг

Несмотря на то, что Гонконг является частью Китая, зарплаты на острове значительно выше. В Гонконге зарплата работников в сфере обслуживания составляет 37 380 евро в год, а руководители получают около 220 140 евро.

5 место - Япония

Японцы известны своим трудолюбием, за которое получают достойную зарплату. В сфере обслуживания зарплата составляет 40 000 евро в год, на руководящих должностях - 197 670 евро в год.

6 место - Германия

По данным исследования, в Германии предприятия уделяют большое внимание обучению сотрудников, что является одной из мотиваций немцев. Средняя зарплата в сфере обслуживания - 35 250 евро в год. Руководители же получают около 241 170 евро в год.

7 место - Дания

В Дании достаточно выскоий подоходный налог - 29, 84%. Однако и зарплаты не маленькие. В сфере обслуживания работники получают в среднем 49 270 евро в год, руководители же - 173 450 евро в год.

8 место - Австрия

Австрия привлекает не только своими впечатляющими горами, но еще и зарплатами. Обслуживающий персонал получает в среднем около 33 950 евро в год, а руководители - 221 880 евро.

9 место - Великобритания

Хотя предстоящий Брексит может изменить показатели рапорта, Великобритания тоже входит в десятку самых высокооплачиваемых стран мира. Зарплата работников сферы обслуживания состаляет около 38 100 евро в год, руководители же получают около 192 379 евро.

10 место - Швеция