Из-за скандала с отмыванием денег Danske потерял тысячи клиентов

После того, как стало известно, что предприятие было вовлечено в предположительно произошедшую в эстонском филиале финансовую аферу, в Дании Danske Bank потерял 28 000 клиентов. Данные Reuters основываются на исследовании фирмы Voxmeter.

В августе один из крупнейших банков Дании Danske Bank сообщил о содействии датской прокуратуре в расследовании уголовного дела по факту отмывания денег в Danske через филиал в Эстонии.