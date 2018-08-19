Из-за скандала с отмыванием денег Danske потерял тысячи клиентов

После скандала с отмыванием денег датский банк Danske потерял тысячи клиентов, сообщает норвежский новостной портал Reuters.
После того, как стало известно, что предприятие было вовлечено в предположительно произошедшую в эстонском филиале финансовую аферу, в Дании Danske Bank потерял 28 000 клиентов. Данные Reuters основываются на исследовании фирмы Voxmeter.
В августе один из крупнейших банков Дании Danske Bank сообщил о содействии датской прокуратуре в расследовании уголовного дела по факту отмывания денег в Danske через филиал в Эстонии.
Предположительно, в период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал банка отмыли семь миллиардов евро. Если это будет доказано, то это станет крупнейшей финансовой аферой в Европе. Расследованием занимается как сам Danske Bank, Парижский суд, Финансовая инспекция Дании, Эстонская прокуратура Эстонии, так и прокуратура Дании.