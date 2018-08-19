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Спасателей вызвали в магазин Maxima

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Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня около 9 утра спасатели получили вызов в Раквере в магазин Maxima, передает Virumaa Teataja.

По словам пресс-секретаря Идаского спасательного центра, когда спасатели прибыли на место, ощущался запах гари, но ни огня, ни других признаков пожара не было. Спасатели расследует инцидент.

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