Спасателей вызвали в магазин Maxima

Rus.Postimees.ee112Спасателей вызвали в магазин MaximaСпасателей вызвали в магазин Maximarus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать19 августа 2018, 14:15Спасатели. Фото иллюстративное.ФОТО: Kristjan TeedemaСегодня около 9 утра спасатели получили вызов в Раквере в магазин Maxima, передает Virumaa Teataja.По словам пресс-секретаря Идаского спасательного центра, когда спасатели прибыли на место, ощущался запах гари, но ни огня, ни других признаков пожара не было. Спасатели расследует инцидент.Maximaгарьмагазинспасатели