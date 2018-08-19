Видео: украинский футболист отвернулся от флага России во время гимна

Футболист после начала российского гимна остался стоять лицом к трибунам, тогда как остальные игроки и судейская бригада повернулись к флагу.

Выходку украинского игрока на официальном сайте нижегородской команды никак не комментируют.

«Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», – сказал позднее в интервью Sports.ru Федорив.