Видео: украинский футболист отвернулся от флага России во время гимна

Украинский защитник Виталий Федорив из футбольного клуба "Нижний Новгород", выступающего во втором российском дивизионе, демонстративно отвернулся от флага России во время церемонии исполнения государственного гимна накануне матча седьмого тура первенства против ФК "Сочи" на стадионе "Фишт", сообщает Newsru со ссылкой на Sport24.ru.
Футболист после начала российского гимна остался стоять лицом к трибунам, тогда как остальные игроки и судейская бригада повернулись к флагу.
Выходку украинского игрока на официальном сайте нижегородской команды никак не комментируют.
«Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», – сказал позднее в интервью Sports.ru Федорив.
Федорив, уроженец Львовской области Украины, начал футбольную карьеру в клубе "Динамо Киев", с 2008 по 2011 года выступал за клуб "Амкар" из Перми, после чего приостановил карьеру. В феврале 2018 года он подписал контракт с нижегородским клубом.