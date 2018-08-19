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Алкоголь и наркотики: на фестивале Weekend задержали 140 несовершеннолетних

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Weekend Festival 2018

ФОТО: Sinivee/Ollino/Sednev

Во время фестиваля Weekend, на который приехали десятки тысяч человек, полиции действительно пришлось потрудиться. Однако, к счастью, обошлось без серьезных инцидентов.

На протяжении трех дней полиция занималась 400 происшествиями, из которых в отношении 23 было начато делопроизводство. Как правило, правонарушения происходили за пределами зоны фестиваля.

«Мы говорим о семи наркопреступлениях, шести случаях насилия, одном вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и одном случае подделки документов. В этом году среди преступлений было также восемь краж из жилых домов и автомобилей. В большинстве случаев, воры проникали в незапертые дома или квартиры», - сказал руководитель полицейского участка Пярну Андрес Синимери.

За три дня в полицейский участок были доставлены 255 человек, из них 140 несовершеннолетних в нетрезвом состоянии. Уголовные дела были возбуждены в отношении 35 человек, в остальных случаях с детьми провели серьезную беседу и передали родителям.

Полиция задержала 122 человека по подозрению в употреблении или хранении наркотических веществ. За три дня в вытрезвитель попали 65 человек.   

Полиция также задержала более ста водителей, превысивших скорость, семь человек без водительских прав и четверо водителей в состоянии алкогольного опьянения.

На протяжении фестиваля в полицию передали более 200 потерянных вещей, среди которых были мобильные телефоны, кошельки и документы. Более половины потерянных вещей удалось вернуть владельцам во время фестиваля. Остальные вещи ждут своих владельцев в полицейском участке.

«В этом году полиция осталась фестивалем довольна. Да, правонарушений было немало, но нужно учитывать, что в городе три дня отдыхали десятки тысяч человек, - отметил руководитель полицейского участка Синимери. – Фестиваль был намного спокойней, чем в прошлом году. Порадовал и тот факт, что мы смогли увидеть и оказать помощь многим хорошим людям. Наряду с этим меркнет всякая статистика правонарушений, и именно такие моменты дают полицейским силы для работы в дальнейшем».

Полиция благодарит всех партнеров, которые сотрудничали и выполняли работу бок о бок с полицейскими: охранную фирму, спасателей Пярну, прокуратуру, медиков и, конечно же, организаторов фестиваля.

«Мы работали во имя одного дела и наше сотрудничество улучшается с каждым годом», - сказал Синимери.

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