Найденного в Якутии мамонта объявили научным парадоксом

"До сих пор считается, что карликовость - это побочный эффект островного расположения. Когда мамонты изолируются на островах, они уменьшаются в размере. В данном случае вряд ли свою роль сыграл островной эффект, т.к. остров Котельный во времена мамонтов был частью огромной суши. Мы столкнулись с огромным научным парадоксом", - отметил ученый.

Остров Котельный в свое время был частью материка. Начал отделяться от суши примерно 10 тыс. лет назад. В этой области, по свидетельству сборщиков бивней, находят очень много бивней маленьких размеров. Протопопов подчеркнул, что именно внешние условия чаще всего формируют эволюционные направления. Он отметил, что карликовость мамонта может являться и следствием генетической болезни. Генетические исследования проводятся годами - до 5-6 лет.

Найденный в прошлом году мамонт уже изучается. Точная причина маленького размера будет названа только после того, как будет сделано датирование и проведено глубокое исследование.