Путина захотели видеть на еще одной свадьбе в Европе

Источник данной информации не называется, но издание сообщает, что в Берлине об этом «ходят слухи». Путин и Шредер давно дружат: они вместе ходили в баню и пили пиво.

Путин 18 августа посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Российский лидер побывал на мероприятии в частном порядке по приглашению невесты. Президент преподнеспаре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, также на свадьбе выступили артисты Кубанского казачьего хора.