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Путина захотели видеть на еще одной свадьбе в Европе

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Vanad semud: Putin, Schröder ja Chirac paari aasta eest Kaliningradis.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент России Владимир Путин может посетить свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, с которым он дружит. Мероприятие пройдет в октябре этого года, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bild.

Источник данной информации не называется, но издание сообщает, что в Берлине об этом «ходят слухи». Путин и Шредер давно дружат: они вместе ходили в баню и пили пиво.

Путин 18 августа посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Российский лидер побывал на мероприятии в частном порядке по приглашению невесты. Президент преподнеспаре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, также на свадьбе выступили артисты Кубанского казачьего хора.

После недолгого визита на свадьбу глава государства отправился в Берлин, где вечером того же дня провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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