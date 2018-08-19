Заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны, им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, сообщили в Следственном комитете России.
Часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса, по которой заведено дело, предусматривает до 10 лет заключения.
В СКР отмечают, что в расследовании дела принимают активное участие сотрудники управления "П" ФСБ России.
По данным СМИ, управление входит в службу экономической безопасности ФСБ и занимается борьбой с коррупцией в промышленной сфере.
В "Роскосмосе" ранее сообщили, что задержанных подозревают в получении взяток, и они дают признательные показания.
Следственные мероприятия проводились при содействии "Роскосмоса", говорится в заявлении госкорпорации.
"Глава Роскосмоса [Дмитрий Рогозин] проинформирован и дал указание максимально содействовать следствию", - заявили в пресс-службе "Роскосмоса".
Как ожидается, суд изберет меру пресечения задержанным в понедельник, 20 августа.
Нарушения в "Роскосмосе"
В июне стало известно, что более 40% нарушений, которые Счетная палата выявила за 2017 год, относятся к деятельности "Роскосмоса".
"Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд [рублей]. [...] 760 млрд из этой суммы - это нарушения по учету в "Роскосмосе". В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела", - рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
В конце июля в "Роскосмосе" сообщили, что достигли договоренности со Счетной палатой, и она окажет госкорпорации содействие в проведении комплексной проверки РКК "Энергия".
Сама проверка начнется "в ближайшее время", сообщил тогда журналистам начальник пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко, не назвав конкретные сроки.
1 августа Кудрин сообщил, что Счетная палата пока не планирует решать вопрос о проведении проверки РКК "Энергия".
"Я решений никаких не принимал, и никаких решений на коллегию палаты тоже не вносил. И пока не собираюсь", - цитировал Кудрина "Интерфакс".
Глава ведомства также добавил, что пока не определился, нужна ли проверка, так как по этому вопросу "недостаточно информации".
Чем занимается РКК "Энергия"?
РКК "Энергия" занимается разработкой ракетной и космической техники, в том числе баллистических ракет, ракет-носителей и спутников.
Корпорация также производит пилотируемые космические корабли, разгонные блоки и модули МКС. В частности, "Энергия" разрабатывает беспилотные грузовые корабли "Прогресс", спутники серии "Ямал" и пилотируемые корабли "Союз".
С 2017 года РКК "Энергия" занимается разработкой ракеты-носителя "Союз-5", первый полет которой запланирован на 2024 год.
Согласно расчетам конструкторов, новая ракета будет способна вывести на околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. За основу "Союза-5" взята ракета-носитель "Зенит", двигатели которой производились на Украине, однако в новой ракете, как ожидается, двигатели будут полностью российскими.
Летом прошлого года "Роскосмос" сообщал, что на создание ракеты выделено 30 млрд рублей, однако за год эта цифра выросла более чем вдвое, отмечалоРБК. Из майской версии плана-графика закупок "Роскосмоса" следует, что на создание ракеты выделен 61 млрд рублей.