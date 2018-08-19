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Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

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Экстренная помощь во Франции. Фото иллюстративное.

ФОТО: Thibault Camus / AP

Во Франции в городе Камбре неизвестный на автомобиле совершил наезд на толпу людей возле ночного клуба. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали семь человек, сообщает в воскресенье, 19 августа, телеканал LCI со ссылкой на данные полиции.

В частности, указано, что водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб, пишет Korrespondent.

"Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На данный момент точные причины произошедшего неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.

Как уточнили французские СМИ, подозреваемый управлял машиной Audi A3. При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был замечен в правонарушениях.

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