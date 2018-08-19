Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

В частности, указано, что водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб, пишет Korrespondent.

"Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На данный момент точные причины произошедшего неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.