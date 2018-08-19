Для участия в виртуальном хоре «Совместной песни» зарегистрировались уже более 12 000 человек

Более 12 000 человек во всем мире присоединились к акции «Совместной песни» по случаю столетнего юбилея Эстонской Республики (ЭР100), принять участие в которой можно в воскресенье вечером посредством электронного приложения в интернете.
«Уже до начала акции «Совместной песни» на Певческом поле для участия в электронном хоре записались более 12 000 человек и эта цифра растет во все нарастающем темпе, - сообщил BNS координатор праздничных событий ЭР100 Маргус Кастерпалу. - Поскольку акция «Совместное пение» пройдет сегодня сначала по всей Эстонии, а затем и за рубежом, мы впервые создали ресурс для присоединения к единому хору с помощью цифровых технологий — на домашней странице праздника и с помощью приложения для мобильного телефона. Благодаря этому решению с нами сможет петь весь мир».
Одновременно с Совместным пением ЭР100 на Таллиннском певческом поле пение песен состоится и в более чем 40 волостях и городах Эстонии. Следя за прямой трансляцией мероприятия на домашней странице ЭР100, к пению можно присоединиться из любой точки Эстонии и мира.
Для объединения всех участников всемирного электронного хора в подарок к столетию Эстонии мобильное приложение создало предприятие Telia Eesti AS.
Совместное пение «Сила песни» и последующий концерт «Гул столетия», организуемые фестивалем «Нарген», начнутся 19 августа на Таллиннском певческом поле в 19:00.
Регистрация участников виртуального хора продолжится в воскресенье до 21 часа по адресу www.EV100.ee.
Вслед за этим мероприятием стартует неделя праздничных мероприятий, кульминацией которых станет «Ночь древних огней» 25 августа.