Для участия в виртуальном хоре «Совместной песни» зарегистрировались уже более 12 000 человек

«Уже до начала акции «Совместной песни» на Певческом поле для участия в электронном хоре записались более 12 000 человек и эта цифра растет во все нарастающем темпе, - сообщил BNS координатор праздничных событий ЭР100 Маргус Кастерпалу. - Поскольку акция «Совместное пение» пройдет сегодня сначала по всей Эстонии, а затем и за рубежом, мы впервые создали ресурс для присоединения к единому хору с помощью цифровых технологий — на домашней странице праздника и с помощью приложения для мобильного телефона. Благодаря этому решению с нами сможет петь весь мир».