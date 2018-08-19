Стюардессу отстранили от работы за публикацию пошлого видео
19 августа 2018, 17:52
Стюардессу авиакомпании British Airways отстранили от должностных обязанностей за непристойное поведение, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
В воскресенье, 19 августа, в Cети появился видеоролик, на котором неизвестная бортпроводница снимает чулки и туфли со словами: «Как жаль, что ты не можешь их понюхать». После этого женщина начинает танцевать стриптиз и демонстрирует на камеру грудь.
Издание предполагает, что с помощью этой видеозаписи стюардесса решила продать чулки, которые были на ней во время полета. Отмечается, что сейчас такая практика распространена среди членов экипажей.